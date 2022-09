Baby Lyano geboren op zelfde dag als mama én papa: “We gaan zeker niet ‘mikken’ om dit nog eens te doen”

Lyano was een onverwacht maar zeer gewenst kindje, de twee hebben er dus niet om gedaan. “Integendeel, eigenlijk was zijn geboorte ietsje vroeger voorzien, de 19de. Aangezien we een keizersnede moesten inplannen, mikten we op 23 september, dat is wanneer onze verloskundige van dienst is. Toen die hoorde dat we allebei jarig zijn op 21 september, besloot ze een zaaltje te boeken via een collega.” Het resultaat: een nieuw Gentenaartje dat elk jaar een groot verjaardagsfeest kan verwachten.