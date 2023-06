Baby die na dagje bij onthaalmoeder in ziekenhuis belandde, is weer thuis. “Voorlopig geen hersenschade bij Liony”

Baby Liony is terug thuis. Dat laat haar mama Lieselotte Ingelrest (30) weten via een Facebookbericht. Toen vader Tony zijn dochter donderdag ging ophalen bij een onthaalouder in het Gentse, merkte hij meteen dat er iets mis was met haar. Volgens de onthaalouders was er nochtans niets aan de hand. “Ze is misschien gewoon een beetje moe”, opperden ze eerst nog, maar nadien moest er alsnog een ambulance ter plaatse komen. Het meisje werd naar het Sint-Lucasziekenhuis gebracht en werd later getransfereerd naar het UZ Gent, waar het op intensieve zorgen verbleef. Daar stelde men vast dat ze aan het aan het shakebabysyndroom leed. Het parket voert een onderzoek.