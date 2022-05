Baasjes laten dier achter op hondenweide Watersportbaan: “Enkele uren voordien informeerden ze nog of er plaats was in het asiel”

“De baasjes van het dier informeerden enkele uren voordien nog of ze afstand van hun viervoeter konden doen. Omdat het asiel -zoals altijd- overvol zit, raadden onze medewerkers hen aan om andere asielen te contacteren of om even te wachten tot er een hokje vrij was. De eigenaars hadden blijkbaar te weinig tijd om deze goede raad ter harte te nemen, want de tweejarige hond werd enkele uren later gevonden op een hondenweide aan de Watersportbaan”, vertelt Kevin Van Keirsbulck van het Gentse dierenasiel.