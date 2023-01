Awardwinnend Gents dameskoor mikt op internationaal succes: “Koor overvliegen en verblijf, dat kost wel wat”

GENTZe wonnen twee awards op de World Choir Awards maar dameskoor Furiosa uit Gent heeft nog meer internationale ambities. Ze zijn geselecteerd voor het Cork International Choral Festival, een beetje te vergelijken met een Grand Slam-toernooi voor koren. Daar moet de organisatie echter nog flink wat centen voor verzamelen, want goedkoop is het niet.

Al 15 jaar geven ruim 25 dames het beste van zichzelf bij Arte Musicale onder de naam ‘Furiosa’. Een apart koor, dat focust op gelijkstemmige moderne koormuziek. Denk niet Scala, maar universiteitskoren. Daarmee zijn ze best succesvol: ze haalden er twee prijzen mee binnen op het Wereldkampioenschap van de koorcompetitie, dat in 2020 in Gent door ging. “We hebben ook al in de omliggende landen aan wedstrijden meegedaan, maar nu willen we onze ambities verleggen”, zegt koorleider Steve De Veirman.

Fleischmann International Trophy

Dus stuurden ze hun werk in voor het Cork International Choral Festival, met de Fleischmann International Trophy Competition als hoogtepunt. “We waren blij verrast dat we geselecteerd raakten. Uiteindelijk staan we daar toch als amateurkoor tussen de professionele en universiteits-organisaties. Maar we zijn er klaar voor en we hebben er zin in”.

Furiosa aan de slag horen? Dat kan hieronder (artikel gaat verder na de video)

Enig minpuntje: de fondsen. Want 25 retourtjes naar Cork plus logies, dat kost ruwweg 25.000 euro en veel geld zit er niet in de kas van Arte Musicale. “Heel bewust, zo betalen onze leden geen lidgeld, net omdat we een laagdrempelig koor willen blijven. Net daarom hopen we ook met verschillende acties om het prijskaartje te drukken voor onze meereizende koorleden. 1.000 euro per persoon is veel geld, we zouden dat graag naar 500 euro brengen”.

Crowdfunding

Daarvoor rekenen ze bij Furiosa op de gulheid van de Gentenaar en de sympathisanten. Zo worden er - hoe kan het ook anders - flink wat concerten georganiseerd, er komt een verkoopsactie én er is een crowdfunding opgestart. Daarmee hoopt Furiosa genoeg binnen te halen om zich te meten met 9 andere kamer- en universitaire koren. “Het zou toch mooi zijn als we daarmee ook de boodschap kunnen geven dat ja, echt iedereen welkom is bij ons. Want dit soort ervaringen, daar doe je het voor.”

Crowdfunding sponsoren? Dat kan op deze webpagina.

