AVS krijgt half jaar tijd om akkoord te vinden met 70 schuldeisers: “Er zijn nog mogelijkheden”

AVS zag het levenslicht op 29 oktober 1988 en is zo de oudste regionale zender van ons land. In de jaren negentig en begin jaren 2000 scheerde het bedrijf nog hoge toppen met nieuws uit het Meetjesland, Gent en het grootste deel van de Vlaamse Ardennen. Maar die gloriejaren zijn al even voorbij. De zender vraagt nu bescherming tegen zijn tientallen schuldeisers.

Zo kampt AVS met achterstallige belastingen en ook de bijdragen aan de sociale zekerheid werden niet altijd betaald. Volgens de laatste jaarrekening, die van 2021, zijn er voor 2,3 miljoen euro schulden. Dat bedrag tikte vorig jaar waarschijnlijk nog verder aan. De zender stapte naar de ondernemingsrechtbank en vroeg daar een gerechtelijke reorganisatie aan. Een reddingsboei voor ondernemingen in moeilijke vaarwateren, onder toeziend oog van de rechtbank.

De rechtbank boog zich over het dossier en ging dinsdag in op de vraag van AVS. De zender heeft nu zes maanden de tijd om een financieel plan op te stellen. Bedoeling is om een akkoord te vinden met de schuldeisers. In de tussentijd is de zender beschermd tegen vorderingen van achterstallige betalingen.

Historische schulden

Serge Van Eeghem, advocaat van AVS, gelooft in een gunstige afloop. “Er zijn mogelijkheden. Zo heeft de zender twee panden in Eeklo in het bezit. Die woningen staan leeg en kunnen verkocht worden”, zei Van Eeghem daar eerder over. “Daarnaast is er het uitzendgebouw aan Flanders Expo. Daar werkten ooit veertig mensen, nu nog 18. Een optie is om een deel te verhuren of naar elders uit te wijken.”

De regionale zender wil dus een deel van het patrimonium, waaronder de studio aan Flanders Expo en twee huizen in Eeklo, verkopen of verhuren. Eventueel kan een sale-and-lease-backconstructie ook financiële ademruimte geven. In dat geval zou de zender de panden verkopen aan een derde en die onmiddellijk terug leasen.

Fusie met TV Oost?

Wat de toekomst voor de zender brengt, is nog koffiedik kijken. Afgelopen zomer hamerde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) er nog eens op dat hij liever één Oost-Vlaamse omroep ziet. Dat zou betekenen dat TV Oost — actief in de andere helft van Oost-Vlaanderen — en AVS moeten fuseren. Die plannen waren in 2015 al zo goed als rond, maar sprongen uiteindelijk af.

Officieel klonk dat AVS ‘de eigenheid wou behouden’. TV Oost werkt onder de vleugels van Mediahuis, een grote mediagroep. In de wandelgangen klinkt evenwel al langer dat AVS-stichter Bertram De Coninck plots een belangrijke post opeiste voor zijn dochter — en algemeen directeur — Ilse De Coninck. Haar leiderschap en dat van de voorzitter van de raad van bestuur, Sarah De Backer, worden al langer in vraag gesteld.

