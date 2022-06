Automobilist snijdt bestuurster de pas af met botsing tot gevolg: inzittenden laten wagen achter en vluchten

Het bizarre ongeval gebeurde rond 10 uur. De bestuurster van een Mercedes B-klasse was op weg om haar vader te bezoeken in Maria Middelares toen ze op de invoegstrook plots voorbij werd gestoken door een Renault Scenic. De roekeloze bestuurder vond er niet beter op om de drukke Kortrijksesteenweg te proberen oversteken. De bestuurster kon een aanrijding niet meer ontwijken en reed in op de achterkant van de Renault. Door de klap vlogen er allerhande spullen uit die wagen.

“Ze hebben zo snel mogelijk alles bij elkaar geraapt en zijn gaan lopen”, aldus de moeder van de bestuurster. Alles doet vermoeden dat de twee mannen iets te verbergen hebben of dat er iets aan de hand was met hun auto dat niet helemaal koosjer is. “Mijn dochter had mijn auto gebruikt om mijn man te bezoeken in het ziekenhuis en dan gebeurt zoiets. De mensen uit die andere wagen hebben zelfs niet even gekeken hoe het met haar ging. Ze komt nu goed weg met een whiplash en wat blauwe plekken, maar het had veel erger kunnen zijn.”