Automobilist botst met fietser op Charles de Kerckhovelaan

“Koppel dat mijn zoon in coma sloeg, liep nadien gewoon weg”: Geoffrey (36) ontwaakt na zinloos geweld op Gentse Feesten

“Hopelijk komt er nu schot in de zaak, want de afgelopen maand was een hel, en het is nog niet gedaan", zegt Debby Beyrens. Haar zoon Geoffrey Ibens (36) belandde tijdens de Gentse Feesten in coma na zinloos geweld. Het parket van Oost-Vlaanderen verspreidde intussen beelden van de twee verdachten, een jong koppel. “Iemand moet hen toch herkennen?”