Auto vat vuur in Sint-Lievenslaan, vuur slaat over op andere wagen

Het is nog niet duidelijk hoe de eerste wagen in brand kon vliegen, maar de chauffeur heeft zich naar alle waarschijnlijkheid op het fietspad gezet toen hij merkte dat zijn motorkap in brand stond. Volgens omwonenden was de man paniek helemaal in paniek. Er waren ook ontploffingen te horen. Op een bepaald moment was er overslag naar een wagen die dicht bij het brandende voertuig geparkeerd stond. Ook deze auto vloog in brand en is helemaal verwoest. De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle.