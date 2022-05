Auto rijdt voetganger (50) aan in de buurt van de Dampoort: “Slachtoffer is in levensgevaar”

Gent Komt er een Gentse ziekenhuis­fu­sie? “Gesprekken over verregaan­de samenwer­king gestart”

De Gentse ziekenhuizen AZ Jan Palfijn Gent, AZ Sint-Lucas en UZ Gent hebben zich in 2020 samen met het AZ Oudenaarde verenigd in het Ziekenhuisnetwerk Gent. Vandaag hebben de vier directies beslist te onderzoeken hoe ze nog nauwer kunnen samenwerken. “Mogelijk leidt dat tot de oprichting van een ziekenhuisgroepering of een fusie”

