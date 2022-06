Auto in het water beland aan Portus Ganda, toestand inzittende kritiek

GentAan de Nieuwbrugkaai, de ‘zijkant’ van Portus Ganda, is vanmorgen vroeg een auto in het water beland. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De inzittende is uit het voertuig gehaald, maar moest daarna gereanimeerd worden. Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is niet duidelijk, maar zijn toestand was zeer kritiek.