Auto geklemd tussen twee vrachtwagens op R4 in Zelzate: rijbaan afgesloten richting Gent-Zeehaven

Gent Juwelier die overvaller doodschoot, gaat toch nog niet vrijuit: parket en nabestaan­den tekenen beroep aan

De juwelier uit de Gentse deelgemeente Oostakker die in 2018 een overvaller doodschoot, gaat nog niet definitief vrijuit voor de feiten. De burgerlijke partijen én het openbaar ministerie hebben beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer in Gent, die de man buiten vervolging stelde wegens onweerstaanbare dwang. De slachtoffers en hun nabestaanden hopen dat de kamer van inbeschuldigingstelling in beroep de juwelier naar het hof van assisen verwijst voor doodslag.

11 juli