Auto belandt op zijkant na vergetelheid van chauffeur

In sommige Gentse straten gaat het flink bergop en -af. Dat mocht een automobilist ondervinden die geparkeerd stond in de Zwijnaardesteenweg. Politiewoordvoerder Bart De Cocker legt uit wat er er gebeurd is. “Een chauffeur was zijn handrem vergeten aantrekken waardoor het voertuig iets voor 19 uur naar beneden bolde en geleidelijk aan meer snelheid kreeg. Het voertuig beschadigde hierbij ook een aantal wagens. Uiteindelijk knalde de auto tegen een paaltje waardoor hij op zijn zijkant belandde. Er vielen geen gewonden, maar er is dus wel wat stoffelijke schade”, aldus De Cocker