Auto belandt in Gentse wateren: 29-jarige bestuurder uit Lede overleden

Na zijn ontslag plunderde 21-jarige rekening van familiebe­drijf en trok hij naar Dubai: etentjes bij Salt Bae, scheuren in een Lamborghi­ni en nachtjes met prostitu­ees

In het familiebedrijf waar hij een job aangeboden kreeg door zijn vader, stond een 21-jarige schoolverlater uit Gent te boek als een nietsnut. Maar in Dubai leefde Can B. als een koning, nadat hij de rekening van papa’s firma plunderde en met ruim 55.000 euro naar de emiraten vluchtte. Hij reed er rond met een Lamborghini, bezocht prostituees en ging eten in één van de duurste restaurants ter wereld. De vader sleepte zijn zoon voor de rechtbank, die de jongeman beval om alles terug te betalen.

8 juni