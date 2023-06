Astrid wil 135.000 euro inzamelen voor een ‘staprobot’ voor het UZ Gent: “Dochter Ella én andere kinderen kans geven weer te lopen”

Opnieuw ‘Brasserie Hospice’ in 't Heiveld: “Nog eens familie ontvangen zoals vroeger, dat doet deugd”

Annie (79) snijdt ijverig knoflook, uien en tomaat voor in de immense ketel die naast haar staat. Samen met de andere senioren uit haar afdeling is ze al enkele uren aan de slag. Ze ontvangen ‘s avonds namelijk 60 (!) familieleden in de huiselijke cafetaria van wzc 't Heiveld. Het recept? Op grootmoeders wijze. Welkom in brasserie Hospice.