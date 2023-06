ASSISEN LIVE. Vriendin Ilse kende Jurgen D. al van vroeger: “Ik voelde bij hem een minderwaardigheidsgevoel tegenover Ilse haar omgeving”

Gents Groen-sche­pen Hafsa El-Bazioui (35) pent levensver­haal neer: “Na alle bagger en bedreigin­gen is dit mijn verhaal”

Hafsa El-Bazioui (35) staat geboekstaafd als ‘eerste Vlaamse schepen met hoofddoek’. Maar de Groen-politica is véél meer dan dat, klinkt het snedig. Na drie jaar schrijven én herschrijven ligt haar eerste boek in de winkel. “Er is al veel over mij gezegd en geschreven, maar nu is het tijd voor nuance.”