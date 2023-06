ASSISEN LIVE. Openbaar ministerie vordert levenslang voor Jurgen Demesmaeker: “Bij Jurgen is het ‘me, myself and I’”

Baby Liony belandt op intensieve zorg na dagje bij onthaalou­der: “Je zet je dochter af in vol vertrouwen en dan gebeurt dit”

“Ik móét weten wat er mijn kind gebeurd is en wie het gedaan heeft”, zegt Lieselotte De Soete (30). Haar zes maanden oude dochtertje Liony werd, na een bezoek aan de onthaalouder in het Gentse, in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van het shakenbabysyndroom. Een vrouw wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Mama Lieselotte vertelt exclusief aan onze redactie over de onzekere dagen.