ASSISEN LIVE. Mama Ilse Uyttersprot leest pakkende brief voor tijdens getuigenis: “Hij heeft het mooiste en beste van ons weggehaald”

Gent krijgt opnieuw een referendum, over publieke gronden en sociaal wonen. “Dit zal een miljoen euro kosten, en dat één jaar voor de verkiezin­gen”

Op 8 oktober zal de stad Gent een referendum organiseren. Burgerbeweging Te Duur heeft meer dan 27.000 geldige handtekeningen ingezameld, zo blijkt, en dat is voldoende om de stad te verplichten een referendum te organiseren. Ook de condities - wanneer een referendum geldig is en of en wanneer het al dan niet als bindend wordt beschouwd, bepaalt de gemeenteraad. “Totaal zinloos", vindt alvast gemeenteraadsvoorzitter Christophe Peeters (Open Vld).