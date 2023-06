ASSISEN LIVE. Ex van Jurgen D. getuigt: “Hij heeft mij bij mijn keel vastgehad. Tot ik geen lucht meer kreeg”

Yves (57) schenkt bijzondere briefwisse­ling aan Gents stadsar­chief: “Hopelijk vind ik nog familie van de Canadese soldaten”

Wie is de mysterieuze Canadees Roy Mac Leod die een tijdje in Gent verbleef? Gentenaar Yves De Landsheer (57) is op zoek naar meer informatie over de soldaat die op het einde van WO II bij zijn moeder thuis woonde. Zeker nu hij in een schoendoos vergeelde brieven van Roy ontdekte. “Ik zal contact zoeken met zijn kinderen.” De stapel brieven uit WO II schonk hij intussen aan het Gentse stadsarchief.