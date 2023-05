Asphalt doet Keizerspark raven

Gent wil discrimine­ren­de makelaars aanpakken, maar dat is niet evident: “Burgerlij­ke procedure heeft een prijskaart­je”

Wie een appartement of huis in het Gentse wil huren, maar geen klassieke ‘Vlaamse’ familienaam heeft, botst nog steeds op discriminatie. Dat blijkt uit de praktijktesten die de stad liet uitvoeren. Voor 17 makelaars die herhaaldelijk in de fout gingen, volgen juridische stappen. Dat zegt bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) na een vraag van raadslid Anita De Winter (Groen).