Asielhond Lizzie mag nachtje in het chique Marriott-hotel slapen: “Snacks eten, knorren in bed... Ze wist niet wat eerst gedaan”

Gentbrugge weer even ‘wijk zonder trein’: “Geef ons alternatie­ven in plaats van een overstap van 40 minuten”

De trein Gent-Lokeren rijdt tot eind deze week niet. Reden: personeelstekort. Vooral pendelaars in Gentbrugge merken het verschil: hun aanbod is gehalveerd naar slechts één trein per uur. De NMBS beloofde initieel beterschap tegen begin april, maar nu rijdt de trein al zeker niet tot en met vrijdag. “Hier staan 447 pendelaars in de kou.”