Artrose nekt de lesgeefdroom van balletjuf Sofie (44) na 28 jaar aan de barre: “Door mijn ballet-webshop blijft ik dicht bij het dansen”

Ze geeft nog vier uurtjes les per week, aan de jongste. Die toegeving wil Sofie Goegebuer (44) niet doen. Ze leidt al tien jaar aan artrose, het loopt in de familie. “Vroeger gaf ik acht uur les per dag, dat is nu onhaalbaar. Maar ik wil nog wel met dansen bezig blijven”. De lessen laat ze nu grotendeels over aan collega’s, maar haar kindje, La Mariposa, wil ze niet afgeven. “Maar ik blijf niet graag bij de pakken zitten. Vandaar de webshop”.

Dromen van dansen

Op die dansshop van La Mariposa kan je allerlei vinden, van kleren tot schoenen, danstassen, figuurtjes en cadeautjes. “Als dansschool verkoop je sowieso wel outfits. Dat deed ik altijd al, omdat de juiste outfit belangrijk is voor de uitvoering. Maar al snel kwam de vraag om ook tassen te voorzien, om al die spulletjes in te vervoeren”. De winkel komt dus niet uit de lucht vallen.

“Mijn eerste droom was dansles geven”, zegt Sofie. Waar de meeste meisjes prima ballerina willen worden, wou de Oostakkerse altijd al haar passie doorgeven. “Ik stond in de lagere school al dansles te geven op de speelplaats. Na een eerste studie als vertaler, heb ik mijn diploma als dansleerkracht gehaald”. Ze start La Mariposa op, nu 22 jaar geleden. Enkele jaren geleden had de dansschool zelfs twee locaties, met in totaal zowat 260 leerlingen. “Met personeel erbij en zelf tot acht uur per dag lesgeven, lukte het”. Maar tien jaar geleden krijgt Sofie pijn in de voeten en wordt er artrose vastgesteld.

De kleine ballerina

Sindsdien is ze voorzichtig op zoek naar een compagnon of overnemer. “Ik wil zeker nog betrokken blijven, je kindje afgeven is niet eenvoudig”, zegt ze daarover. “Het lesgeven heb ik moeten afbouwen, maar achter de schermen wil ik zeker nog bezig blijven. Zo kwam ik ook bij de dansshop. Omdat mijn man informaticus is, vroeg ik hem om een website op te zetten voor de winkel. Vooral bij de kinderen is daar veel vraag naar. Zo’n beeldje, een puzzel, een pop of een boek: dan zie ik in de straling van hun ogen weer de droom van die kleine ballerina”. Een beetje uit noodzaak dus, maar de dansshop is wél een succes. “Zo blijf ik ook bij het dansen. Ik zie me niets anders doen. Ik bén ballet.”

Les volgen bij La Mariposa of een kijkje nemen op de webshop? Dat kan op de website van de dansschool of op die van de winkel.