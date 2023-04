‘Artiestenvilla’ in Afsnee blijft (voorlopig) staan

Jo-Ann en Xavier op zoek naar overnemer voor 30 jaar oude babywinkel: “We willen meer tijd voor onze eigen kinderen”

Aangezien Bollebuik al bijna dertig jaar bestaat is het een bekende babywinkel in Gent en omstreken. Jo-Ann Vandermeiren en Xavier Laroy namen de zaak zeven jaar geleden met veel plezier over, maar zijn nu zelf op zoek naar een overnemer. “We hebben kennis gemaakt met bijna duizend baby’s.”