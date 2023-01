Arthur staat stevig aan de top, Lena en Anna delen de eerste plaats. Dit waren de populairste babynamen in Gent (als er geen rekening wordt gehouden met de schrijfwijze)

Gent Verhalen­ver­tel­ler Noël (56) brengt de mooiste nieuwjaars­groet voor Gent: bont allegaar­tje passeerde de revue

Na twee jaar verplichte pauze werd vandaag opnieuw de wedstrijd ‘de mooiste nieuwjaarsgroet’ georganiseerd in het kader van Speakers Corner, en het werd op zijn minst een opmerkelijke editie. Er werd in elk geval behoorlijk wat afgelachen. Maar niet met de brief van winnaar Noël Callebaut, want die was mooi, grappig én allesomvattend.

8 januari