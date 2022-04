Arsenaalsite nog maar net verkocht, grote loodsen staan nu al te huur

Hun plan is om de site in 2026 om te vormen tot een plek waar je kan wonen en werken. Tot dan mag ontwikkelaar Revive er neerstrijken. “Het terrein zal onder andere ingenomen worden door een sportclub, een eventspace en een kunstcollectief", zegt Filip Michiels van Creas. “Revive is verantwoordelijk. Zij stellen nu ook drie loodsen te huur voor opslag of activiteiten.”

Een exacte huurprijs is niet bekend. Op de website staat enkel ‘vanaf 25 euro per vierkante meter per jaar’. Voor de kleinste loods zou dat op minstens 38.500 euro per jaar komen, voor de grootste op minimum 211.250 euro per jaar. “Ze worden wind- en waterdicht aangeboden en voorzien van elektriciteit”, zegt Michiels nog.