Armste Week op gang getrapt met keukengekletter en lichtjesketting aan de Krook

GENTDe Krook lichtte extra op op zaterdagavond: een vijftigtal mensen bracht er een lampje mee om de stadsbibliotheek in het licht te laten baden. Samen met heel wat gekletter van keukengerief was dat het startschot voor ‘De Armste Week’: het Gentse initiatief tegen armoede. Wie wil eten voor het goede doel, kan zich nu al inschrijven.

Vorig jaar haalde De Armste Week meer dan 120.000 euro op door acties zoals ‘La Grande Bouffe’. De opbrengst gaat naar heel wat Gentse organisaties die tegen armoede strijden. Begon de actie enkele jaren geleden nog als een initiatief van het Gents Kunstenoverleg, dan is intussen iedereen van Cirq tot Refu Interim aangesloten. Het gevolg is een ware golf van mensen die koken, mensen die eten en hopelijk ook een pak centen voor wie het nodig heeft.

Volledig scherm De Armste Week van start aan De Krook met een lichtjesketting © svwg

De editie van 2022 werd daarom op gang getrapt met een lichtgolf. De Krook deed even de lichten uit zodat een mensenketting van lichtjes goed te zien was. Nadien ging een kort feestje van start, waarbij veel amateur-muzikanten hun beste kunnen lieten zien op klassieke instrumenten uit de keuken zoals ‘de soeppot’, ‘de houten lepel’ en ‘de elektrische mixer’. Want de Armste Week, dat is bittere ernst, maar dan liefst met een feestje.

Vorig jaar werd er 140.000 euro opgehaald, maar Gentenaars willen zichzelf natuurlijk overtreffen. Dus worden er weer een pak evenementen op touw gezet. Speerpunt is natuurlijk La Grande Bouffe. Wie honger heeft en niet kan koken, bestelt daarvoor bij één van de Gentse cultuurhuizen of een ander initiatief, een warme maaltijd. Die kost 20 euro. In 2021 was dat goed voor 40.000 euro, maar de initiatiefnemers hopen van harte dat nu ook de horeca op de kar springt en dat er dus nog véél meer gegeten wordt.

Kook mee en laat het weten!

Wat meteen ook het tweede deel van La Grande Bouffe is: een warme oproep om zelf je keuken open te stellen, te koken met vrienden en familie en de op voorhand gerekende ruime overschot zelf te koop aan te bieden, voor het goede doel. Met andere woorden: richt zelf een actie op en laat dat weten aan de Armste Week. Zo brengt al dat zweet ook nog wat op. “We hopen ook dat mensen een filmpje opnemen van in hun keuken en dat delen op sociale media onder hashtag #keukenjam”, zegt Frederik Sioen van het Gents Kunstenoverleg.

Volledig scherm Kick-off van de Armste Week in Gent © svwg

Er is ook nog een feestje voorzien om de Armste Week te sponsoren en een veiling. “Zo zullen we onder andere een werk van Berlinde De Bruyckere kunnen veilen voor de Armste Week”, weet Sioen nog. Dat is ook meteen goed om weten voor het brede publiek: ook als je niet kan koken (of eten), kan je de Armste Week sponsoren: elke actie, van tombola tot pannenkoekenslag en kunstverkoop, is welkom.

Het nobele doel voor dit jaar is stiekem 1 miljoen euro. Een grote sprong van vorig jaar, maar haalbaar. Het WK eindigt namelijk ook op 18 december, en aangezien ons nationaal elftal al thuis is, hebben ze extra tijd om het gat tussen het eindbedrag en de 1 miljoen euro nog te dichten. Voor de zekerheid hoopt De Armste Week wel alvast dat de Gentenaars zich extra hard inzetten. Allez, manger!

Inschrijven? Meer info? Check de website.

