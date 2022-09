Archeologisch onderzoek in en rond Sint-Baafs kathedraal levert verbluffende resultaten op: 1.057 skeletten en acht massagraven opgegraven

GentVoor er ingrijpende bouwwerken van start gingen in de Sint-Baafskathedraal, moest een archeologisch onderzoek gevoerd worden, en dat leverde ongeziene resultaten op. Het onderzoek zelf werd in juli afgerond, de opvallendste resultaten werden dinsdag gedeeld. Zo werden acht massagraven en een ‘kinderhoek’ ontdekt.

Voor een nieuw bezoekerscentrum kon gebouwd worden en de kapellen rond het koor hersteld, werd er een archeologisch onderzoek bevolen in en rond de Sint-Baafskathedraal. Op piekmomenten ploeterden meer dan 15 archeologen in de modder, maar het was het allemaal waard want de resultaten zijn verbluffend. “Het onderzoek heeft de Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs 2,5 miljoen euro gekost”, zei kanunnik Ludo Collin bij de voorstelling van de resultaten. “Maar het zorgt wel voor een nieuwe kijk op onze kathedraal en de hele stad.”

Prehistorie

De resultaten werden gebundeld in een 1.700 pagina’s tellend dossier. De belangrijkste werden dinsdag voorgesteld door onderzoekers Janiek De Gryse en Shari Eggermont. “Aan de noordzijde van de kathedraal is een uitzonderlijk goed bewaarde bodem aangetroffen”, stak De Gryse van wal. “We konden er teruggaan tot 3.000 voor Christus, lang voor Gent het licht zag. Dat de bodem bewaard is gebleven en niet verstoord werd door de latere graven, is uniek.”

Via natuurwetenschappelijk onderzoek konden de archeologen de evolutie van het landschap reconstrueren tot aan de Romeinse periode. Tot aan het einde van de IJstijd was er steppe, erna vormde zich een gemengd loofbos dat duizenden jaren standhield. Vanaf het einde van de Nieuwe Steentijd zijn tekenen van menselijke ingrepen zichtbaar. “De decennia erna werden alsmaar meer bomen gerooid om plaats te maken voor grasland en akkerland. Tot de bodem plots begraven werd onder een dikke zandlaag. Tegen de Romeinse periode konden er weer gewassen geteeld worden, maar enkel door intensieve bemesting.”

Volledig scherm Restant van de Romeinse periode. © Ruben Willaert nv

1.057 skeletten, een fractie

Vanaf de bouw van de Sint-Janskerk – de voorganger van de Sint-Baafskathedraal – werd er druk begraven op de site. De parochiekerkhof bleef acht eeuwen in gebruik, tot 1796, en ook in de crypte werden lichamen opgeborgen. Tijdens het onderzoek werden in totaal 1.057 goed bewaarde skeletten opgegraven en dat is slechts een fractie van het totaal. “De oudste skeletten die we opgegraven hebben, dateren van de elfde-twaalfde eeuw en bevinden zich vooral aan de zuidzijde van de huidige kathedraal”, aldus Eggermont.

Opvallend: in een van de graven zijn restanten van schoenen gevonden, in een ander het gewaad van een priester. “We konden ook informatie vergaren over de gezondheidstoestand van de gewone mens. Zo kwamen we skeletten tegen met een geamputeerde vinger, sporen van een longinfectie, een hersenvliesontsteking, gezichtsverlamming, tbc en syfilis.”

Volledig scherm Massagraf. © Ruben Willaert nv

Massagraven en de ‘kinderhoek’

Het kerkhof aan de noordzijde van de kathedraal werd pas aan het einde van de dertiende eeuw in gebruik genomen. Opvallende vondsten hier zijn de ‘kinderhoek’, acht massagraven en ‘knekelmuurtjes’. In de kinderhoek werden pasgeboren baby’s en heel jongere kinderen begraven in de vijftiende eeuw. In de massagraven werd een grote groep mensen gelegd die tegelijk zijn gestorven. “Waaraan, dat is nog onduidelijk. Merkwaardig genoeg vermelden de geschreven bronnen geen massale sterfte in die periode. Er waren geen uitbraken zoals pest of oorlogen in die periode in Gent.”

Nog een bijzonder vondst dat nergens beschreven staat in de overgeleverde teksten: de knekelmuurtjes, opgebouwd uit dijbenen en scheenbenen van zo’n vijfhonderd mensen. Uniek voor Vlaanderen volgens Eggermont. De ruimte tussen de ‘muurtjes’ werd opgebouwd met schedels. De botten dateren van de vijftiende eeuw, maar de muren zelf werden pas twee eeuwen later aangelegd.

Volledig scherm Knekelmuurtjes. © Ruben Willaert nv

Meer van dat

Om af te sluiten, gingen de archeologen nog kort in op de ontdekking van een oude beerput en de resten van 22 baby’s. Die laatste vonden ze net onder vloer van de Oude Sacristie. “Het gaat waarschijnlijk om foetussen die nooit gedoopt werden, maar blijkbaar toch een aparte plek kregen op het kerkhof.”, gaf De Gryse mee. In de oude beerput werden menselijke maar ook etensresten en potscherven teruggevonden aangezien het ook als stort diende. “Zo hebben we ook resten van een hondje gevonden. Niet dat middeleeuwse Gentenaars honden aten, ze hielden het als huisdier.”

Dat maakt duidelijk dat het archeologisch onderzoek meer heeft blootgelegd dan alleen graven en skeletten. Het heeft ook meer duidelijkheid verschaft over begrafenisrituelen, de gezondheidstoestand en de levensverwachting van vrouwen, mannen en kinderen in de belangrijkste parochie van het vroegere Gent. “We hopen dat ons onderzoek geen dode letter wordt”, zei Dr Gryse nog. “Maar dat het de basis vormt voor verdere studies. Er kan nog zoveel kennis verworven worden door de bodem, de skeletten en de graven verder te onderzoeken.”

