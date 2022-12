ArcelorMittal mikt op koolstofvrije staalproductie met inhuldiging Steelanol-project: “Primeur voor Europese staalindustrie”

Met onder meer de aanwezigheid van premier Alexander De Croo (Open Vld) en verschillende ministers uit de federale en Vlaamse regering was de fine fleur van de Belgische politiek goed vertegenwoordigd op de lancering van het Steelanol-project. Ook internationaal topman Lakshi Mittal tekende present op het evenement in Gent om het belang te onderstrepen van het project voor de toekomst van de staalfabriek die 5.000 mensen tewerkstelt. “Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering, terwijl we onze toekomstige concurrentiekracht en de Belgische werkgelegenheid veiligstellen”, stelt premier Decroo.

Van koolstof tot parfum

Het Steelanol-project van 200 miljoen euro is een primeur voor de Europese staalindustrie. De nieuwe fabriek gebruikt biokatalysatoren om koolstofrijke afvalgassen uit het staalproductieproces en uit afvalbiomassa om te zetten in geavanceerde ethanol, die vervolgens kan worden gebruikt als bouwsteen voor de productie van een verscheidenheid aan chemische producten, waaronder brandstof voor transport, verf, kunststoffen, kleding en zelfs cosmetische parfum. Geert Van Poelvoorde, CEO van ArcelorMittal Europe: “De inhuldiging van Steelanol is een belangrijk moment voor onze Europese activiteiten en voor onze doelstelling om de koolstofintensiteit van het staal dat we in Europa produceren tegen 2030 met 35 procent te verminderen.”

Zodra de productie de volledige capaciteit bereikt, zal de Steelanol-installatie 80 miljoen liter geavanceerde ethanol produceren, bijna de helft van de totale huidige vraag naar geavanceerde ethanol voor het mengen van brandstoffen in België. De jaarlijkse koolstofemissies van de fabriek in Gent zullen met 125.000 ton dalen.

Die inspanningen zijn volgens milieuactivisten van Extinction Rebellion onvoldoende. Zij voerden actie nabij het evenement met de oproep om alle fossiele brandstoffen te bannen. Eén van hen beklom tijdens de voorstelling het project en riep uit dat de uitstoot mensen en kinderen dood. “Het is zonde dat deze boodschap gebracht wordt, want dit project gaat juist over het reduceren van de CO2-uitstoot”, reageerde presentatrice van dienst Francesca Vanthielen, waarna de man van het podium werd gehaald.

Deel van de oplossing

Gents burgemeester Mathias De Clercq benadrukte dat Gent hard inzet op ‘clean tech’-innovatie. “We willen van Gent en onze haven een wereldwijde voorloper maken op het vlak van de circulaire economie en ArcelorMittal speelt daarin een heel belangrijke rol. We moeten onze industrie zien als een deel van de oplossing, niet als een probleem. Samen kunnen we de koolstofuitstoot verminderen en werken aan een klimaatneutrale samenleving.”

