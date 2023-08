Appartementsgebouw aan Sint-Baafskathedraal geëvacueerd nadat bewoner smeulende asbak in vuilnisbak gooit brand

Dieven snijden dak van Frodes (26) cabrio open voor 200 euro buit: “Blijkbaar zijn er mensen die niet voor hun geld willen werken”

In de Maaltebrugstraat hebben dieven in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in de auto van traiteur Frode Lefevere. Ze gingen aan de haal met 200 euro cash. De schade aan de auto is aanzienlijk: om in de auto te raken, sneden de dieven het dak van de Mazda in stukken. “Een nieuw dak kost al snel 1.200 euro”, klinkt het bij Frode.