Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis te gast op nieuwjaarsreceptie N-VA Gent: “Ook bij ons neemt het autogebruik af”

“Finaal willen we in Antwerpen hetzelfde realiseren als in Gent.” N-VA Gent haalde zondag Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis naar ‘t Boerenhof in Oostakker voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de partij. “Al te vaak zet schepen Watteeuw zijn beleid af tegen dat van Antwerpen. Er wordt bewust een fout beeld gecreëerd.”

“Links-groen beleid”

Fractievoorzitter Anneleen Van Bossuyt stoomde haar troepen dan weer klaar voor de verkiezingen van 2024. “In 2018 is er gestemd voor een liberale burgemeester. Maar wat kregen we in ruil? Een links-groen beleid. Het enige blauwe is dat we ons als Gentenaar blauw betalen.” Ook in Gent is de kiesstrijd gestart, zoveel is duidelijk.