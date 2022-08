Anti-abortus betogers niet welkom in Gent: “Jullie verspillen jullie tijd hier”

Cyprioten maken sfeer op Korenmarkt in afwachting van Europese match tegen Buffalo’s

Zo’n 300 supporters van Omonia Nicosia, de tegenstander van KAA Gent in de voorrondes van de Europa League, zijn donderdagmiddag al neergestreken in de Gentse binnenstad. Op de Korenmarkt zat de sfeer er al goed in. De Gentse politie houdt een oogje in het zeil en begeleidt de fans straks met bussen naar de Ghelamco Arena.

18 augustus