Anonieme controles op zwerfvuil gestart: “Al 12 boetes voor peuken uitgeschreven”

Gent had de buik meer dan vol van sluikstorten en zwerfvuil. En dus werd er ingegrepen. De stad heeft anonieme zwerfvuilcontroleurs aangesteld, die onmiddellijk beboeten als ze overtredingen zien. Er is - zo vindt Gent - lang genoeg gesensibiliseerd, wie niet horen wil moet voelen. “We willen in de eerste plaats een afschrikkend effect creëren", antwoordt de burgemeester aan Sven Taeldeman (Vooruit). “Daarnaast willen we een mentaliteitswijziging bekomen, waarbij mensen nadenken vooraleer ze zomaar iets op de grond gooien. Wie toch onze stad bevuilt, mag dat voelen ook. Op die manier willen we de problematiek rond zwerfvuil inperken.”

Controleren

De 7 zwerfvuilcontroleurs kwamen er in samenwerking met OVAM (de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).De controleurts dragen geen uniform, en zijn die niet herkenbaar. Voor Gent liggen al 3 periodes van 4 weken vast waarin deze extra handhavers worden ingezet. Elke week zullen ze 2 dagen actief controleren op zwerfvuil. Het project loopt voorlopig tot midden 2024. “In de eerste week werd de binnenstad aangedaan, en werd er ook gepatrouilleerd in Fluweelpark, Bourgoyen, park Halfweg naar en rond de Watersportbaan. In de tweede week werd de Zuid, Citadelpark, Martelaarslaan, Bijloke, Coupure en een deel van het centrum gecontroleerd, alsook de Gentbrugse Meersen en in Ledeberg waaronder de Brusselsesteenweg, de Driesstraat, en het Ledebergplein.”

“De eerste heel voorlopige resultaten van deze 2 rondes van de eerste week en 1 ronde van de tweede week: 12 vaststellingen op peuken. Daarnaast werden er 48 hondenbaasjes aangesproken op het bijhebben van hondenpoepzakjes, alle baasjes waren in orde. Hiervoor konden dus geen vaststellingen opgemaakt worden. Deze eerste voorlopige cijfers liggen in de lijn van de cijfers op Vlaams niveau. De vaststellingen van de zwerfvuilcontroleurs worden bezorgd aan de ‘sanctionerend ambtenaar van de stad’, die de GAS-procedure voor opleggen van een boete voor zijn rekening neemt. Het gaat over boetes van 60 euro voor minderjarigen en 120 euro voor meerderjarigen.”

