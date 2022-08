Annelies Storms (Vooruit) stopt als Gents gemeenteraadslid

GENTAnnelies Storms (Vooruit), de voormalige feestenburgemeester die intussen aan de slag ging bij de administratie in Oostende, legt haar functie als gemeenteraadslid neer. In principe is haar opvolger Koen Janssens van Groen.

Storms besliste eerder dit jaar om in Oostende te werken. Ze is daar directeur vrije tijd voor de stad, een apolitieke functie. “Ik wil me volledig kunnen smijten in mijn nieuwe job. De Stad Oostende moet kunnen rekenen op een gefocuste directeur vrije tijd en de Gentenaars verdienen gemeenteraadsleden die er volledig voor gaan”, zegt Storms. “Ik wil mijn politiek werk, de gemeenteraad en de commissies, niet op een lager pitje zetten. Mijn kiezers gaven me een mandaat dat je enkel ten volle kan opnemen. Bovendien wil ik een goed evenwicht behouden tussen werk en privé.”

Feestenburgemeester

Storms was gemeenteraadslid van 2007 tot en met 2012 en werd in 2009 fractieleider van sp.a, nu Vooruit. Vervolgens werd ze schepen, onder andere van Toerisme en Feesten. In 2019 schopte ze het tot Feestenburgemeester, maar werd geplaagd door onder andere twee coronajaren en een stevige burn-out. Nadat Bram Van Braeckeveldt (Groen) en Hafsa El-Bazioui (Groen) haar schepenambten halverwege de legislatuur overnamen, trok ze zich terug.

“De Gentse Vooruit-fractie respecteert de oprechte en heldere beslissing van Annelies”, zegt fractievoorzitter Sven Taeldeman. “Ik wil haar enorm bedanken voor 15 jaar onverdroten inzet voor onze fractie. Omwille van haar dossierkennis, ervaring en socialistische overtuiging zal ze hoe dan ook een waardevolle kracht blijven binnen onze politieke beweging.”

Opvolger?

In principe wordt Storms vervangen door Koen Janssens (Groen). Die kan nog passen voor de functie, maar ook zijn opvolger is afkomstig uit groene hoek, dat is Anton Van Daele. Dat betekent dat het evenwicht in de gemeenteraad voor de tweede keer dit jaar kantelt. Eerder besliste Emilie Peeters (Vooruit) finaal dan toch om haar mandaat op te nemen, dat ze enkele maanden eerder had neergelegd. Tegelijk had Tine De Moor (Groen) dan weer beslist om te stoppen. De socialisten wonnen dus een stoeltje. Het lijkt er evenwel op dat ze dat nu opnieuw inleveren. De machtsverhoudingen binnen het schepencollege blijven wel gelijk.

