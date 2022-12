Annelies (41) serveert middeleeuws banket als eindexamen: “Recepten waar Van Eyck met smaak van zou eten”

We worden verwelkomd met een glas gekruide warme wijn, kaaskoekjes en potjesvlees in CVO Gent. Geen Franse keuken maar wél hypertraditionele recepten voor het examen vanavond. Het team, onder leiding van cursiste, historica, ‘Smaak’-auteur en podcasthost Annelies Van Wittenberghe, houdt een middeleeuws banket. “We hebben de recepten moeten aanpassen aan de moderne keuken én het smaakpalet”.

Van Eyck, vandaag

Die recepten, gecreëerd door Publiek-chef Olly Ceulenaere voor het Van Eyck-jaar zijn gebaseerd op het historische werk van Annelies, maar zij staat vanavond vooral achter de kookpotten. “Ik heb met hem lang gepraat over de historische context, hij maakte er werkbare horecarecepten van. Een cadeau”.

Volledig scherm Mosselsoep met amandelmelk. © svwg

Wat krijgen we dan? Mosselsoep met amandelmelk, pittig en met een heerlijke textuur of een erwtensoep met gepocheerd ei voor de vegetariërs. Dat laatste doet ook heel wat vleeseters watertanden. Intussen krijgen we wijn en staat er een huisgemaakte, zoete waterkerslimonade op tafel. Komt erbij: Van Eyck-tripel, die ook gemaakt werd door de brouwersafdeling van CVO Gent. Een gevaarlijke doordrinker.

Quote Het stoofpotje van speenvar­ken en kip komt met paarse wortel, de oranje is een uitvinding van de Nederlan­ders in de 17e eeuw Annelies Van Wittenberghe

Die tripel hoort bij het hoofdgerecht, een cockentrice-stoofpot met masteluinbrood: dat moet de meerderheid van de zaal even opzoeken op hun historisch incorrecte smartphone. Op tafel verschijnt een stoofpotje van speenvarken en kip. Heerlijk zompig, smaakvol brood met boterzacht vlees een winters slaatje waar we onder andere venkelzaad en verjus in bespeuren. “Met paarse wortel, de oranje is een uitvinding van de Nederlanders in de 17e eeuw”, legt Annelies uit. De vegetariërs krijgen een Van Eyckkaas-quiche. Afsluiter is een dessertbord waar de duindoornbes de show steelt.

Volledig scherm Stoofpotje op Middeleeuws Banket in CVO Gent © Dries Vera - CVO Gent (rv)

Een decadente maaltijd die eindigt in een donderend applaus voor de cursisten: Orathai, Habib, Vincent, Emilie, Karen, Jurgen, Livia, Pascale en Annelies. Allemaal leidden ze tijdens de afgelopen weken de keuken tijdens een restaurantshift, deze banketmaaltijd is hun laatste dag samen en na de laatste koffie is ook duidelijk dat ze geslaagd zijn. Een opleiding in volwassenenonderwijs van 1 avond per week brengt je in vijf jaar tijd naar de titel van chef-kok. Voor Annelies is het ook een heuse reis geweest.

Cockentrice op z’n modern

De gerechten die ze op tafel toverde, zijn namelijk gebaseerd op haar eigen historische werk. “In 2015 publiceerde ik het boek ‘Smaak’, maar ik vond niet dat ik een receptenboek kon schrijven zonder het echte werk aan te kunnen. Tussendoor heb ik de opleiding wel gepauzeerd”, zegt Annelies. “Het hoofdgerecht van vandaag, de cockentrice, is mijn favoriete item uit dat boek: een varken en een kip aan elkaar genaaid. Onhaalbaar, maar Olly Ceulenaere creëerde voor mij en het Van Eyck-jaar wel een stoofpot met die ingrediënten.”

Volledig scherm Dessert: duindoorn met vlaai © svwg

De middeleeuwse keuken is trouwens opvallend modern. “Er zit een veganistische component in en uiteraard is het een korte keten. Vanavond eten we wel in de keuken van de elite. De recepten komen uit manuscripten, je moest er dus voor kunnen lezen.”

Volledig scherm Het Middeleeuws Banket in CVO Gent. © Dries Vera - CVO Gent (rv)

Deze cursisten zwaaien dan wel af, helemaal klaar met de historische keuken is Annelies zeker niet. “Naast mijn culinair-historische podcast met Noël Ceulenaere werk ik nu ook aan een boek over historische food en wine-pairings, met wijnarcheoloog Dimitri Van Limbergen. Daar kruipt nu veel tijd in, al overweeg ik toch ook een originele cockentrice voor de feestdagen”. Wij wachten intussen op een uitnodiging voor de winetasting, historisch verantwoord natuurlijk.

LEES OOK