Animeer eens je zelfportret: Film Fest Gent zoekt animatoren voor stadstentoonstelling ‘50xantimated’

Solidair eethuis Karoot moet terras in de tuin opbergen omdat stad omgevings­ver­gun­ning weigert: “Twee maanden zonder klachten, waarom kan dit niet?”

Bij eethuis Karoot in de Phoenixstraat zitten ze met de handen in het haar. Het terras op het binnentuintje van het restaurant staat er een beetje eenzaam bij, want het mag niet gebruikt worden. “We krijgen voor ons terras geen vergunning, de stad tekende zelfs beroep in. Maar voor een stuk van ons publiek is dit een ideale rustplaats en er waren géén klachten.” Stad Gent buigt zich nu over de zaak.