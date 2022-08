Andy (49) heeft indrukwekkende LEGO-stad van 4 op 6 meter gebouwd in café in Oostakker: “Zijn hoofd zit vol met blokjes”

Gent“Hij is wat oud om nog met LEGO te spelen, maar het resultaat mag er zijn”, glundert de bazin van café De Hoeve in Oostakker. In een aparte zaal heeft haar vriend Andy De Vos (49) een indrukwekkende stad van 4 op 6 meter gebouwd. Compleet met winkels, een ziekenhuis, een bouwwerf, een kermis en zoveel meer om naar te kijken.

In de bijzaal van café De Hoeve gaan normaal feestjes door, maar momenteel staat het vol – letterlijk vol – LEGO. In het midden staat een podium van zo’n 4 op 6 meter met daarop een volledige stad. “Met alles erop en eraan”, zegt Andy. “Er is een haven, winkels, een luchthaven, een boerderij, een ziekenhuis, een politiestation, een brandweerkazerne, zwevende vliegtuigen, een kermis met allerlei attracties, een bouwwerf met hoge kranen, een spoorwegnetwerk, enzoverder. Allemaal van LEGO City.”

“Zijn hoofd zit vol met LEGO-blokjes”, grinnikt Christel De Naeyer, bazin van café De Hoeve en vriendin van Andy. Het kostte hem niet minder dan zes volle dagen om de stad op te zetten. Van ’s morgens tot ’s avonds was hij eraan bezig, af en toe kreeg hij wat hulp. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik er af en toe nog aan pruts. Het is te warm om buiten te lopen dus ik blijf binnen. Ik amuseer me met mijn stad.”

Eigen truck in LEGO

Maar de stad van LEGO City is niet het enige wat Andy gebouwd heeft. Tegen het raam staat nog een tafel waar de Gentenaar nog een kleinere stad van 1 op 4 meter heeft gebouwd. Aan de andere kant van de zaal staan losse auto’s en trucks van LEGO Technics tentoon gesteld. “Eén van de trucks heb ik zelf gemaakt met de blokjes van een andere set”, zegt Andy. “Het is de truck waar ik zelf aan sleutel bij Volvo Trucks, waar ik al bijna dertig jaar werk. De FH16 heet het model.”

Andy spreekt vol trots over zijn werk, zowel bij Volvo Trucks als in café De Hoeve. Of hij altijd al zot is geweest van LEGO? “Het is een uit de hand gelopen hobby. Als kind heb ik daar nooit met gespeeld, het is pas later begonnen. In 2006 ben ik sets beginnen kopen voor mijn kinderen, dan kreeg ik de microbe te pakken. We zetten ze samen ineen en braken ze samen weer af. Nu heb ik alles eens uitgezet en ik moet zeggen: het is de moeite om te zien.”

Volledig scherm Andy 'zijn' FH16. © Jill Dhondt

Oog voor detail

Het is niet de eerste keer dat Andy zijn LEGO-dozen uitpakt in café De Hoeve. In 2020 heeft hij dat nog al eens gedaan. “Ik heb toen maar een deel van mijn verzameling uitgezet. De opstelling was de helft zo groot als nu. Plus, er mocht geen volk komen kijken omdat het lockdown was. Deze keer mag dat gelukkig wel. Ik amuseer me rot, maar ik maak ook anderen gelukkig merk ik.”

“Enkel kinderen zien de details, en het zijn er veel”, vult Christel aan. “Die zien dat er een gesprek aan de gang is in de donutshop of de spelende poezen op de boerderij. Omdat het op hun ooghoogte is denk ik. Maar volwassenen genieten evengoed van het geheel.” Wil je zelf komen kijken? Krijtestraat 103 in Oostakker is waar je moet zijn. De stad staat er nog zeker tot en met 21 augustus, erna haalt Andy alles uit elkaar. “Dat gaat zeker een dag duren. Of ik de stad volgend jaar opnieuw ga uitzetten? Dat lijkt me snel, maar later zeker wel.”

Volledig scherm Andy De Vos en Christel De Naeyer, middenin de LEGO-stad in café De Hoeve. © Jill Dhondt

