Andrès, die balk van Gravensteen op zich kreeg, mocht ziekenhuis verlaten: “Stad betaalt alle kosten in afwachting van de verzekering”

GENT Transforma­tie voor campus Rabot: KU Leuven, Odisee en Luca gaan nog nauwer samenwer­ken en bouwen 90 studenten­ko­ten

Aan de Bargiekaai sleutelen de KU Leuven, Odisee en Luca School of Arts aan een totaal vernieuwde campus. Dat weet De Gentenaar. Het meest opvallende project is een nagelnieuwe toren aan het water. In het gebouw moeten onder meer 2 nieuwe aula’s komen maar ook voor groen komt er meer ruimte.

15 januari