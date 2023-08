Anderhalf jaar géén speeltuin voor Mila (2), die tweede keer tegen levensbedreigende tumor vecht: “We bouwen een droomtuin voor haar”

Nicole (78) van Kaffee Plansjee, de oudste wc-madame van Gent: “Als het uit is met hun lief komen ze hier hun hart uitstorten”

“Echt dansen doen de mensen niet meer. Ik vind dat ze eerder wat wippen en springen.” Aan het woord is Nicole Tuyttens (78), de oudste wc-madame van Gent. Zij kuist al 28 jaar elke vrijdagnacht de toiletten van Kaffee Plansjee in de Hoogpoort. Voor ons meer dan reden genoeg om te peilen naar de drijfveren van deze kranige dame die al meer dan driekwart eeuw in Gent rondloopt. “Na een shift kruip ik niet meer in mijn bed. Anders is mijn slaapritme toch maar in de war.”