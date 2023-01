Amper vier jaar geleden gebouwd, maar gebreken stapelen zich op. Bewoners Gentse serviceflats trekken aan alarmbel: “Wat als het hier eens écht brandt?”

GentHoogwaardig afgewerkte appartementen mét ruime zonneterrassen en een prachtig aangelegde binnentuin. Wie de promotekst voor Dunant Gardens leest, is meteen verkocht. Maar die omschrijving is weinig waarheidsgetrouw, vindt een groep bewoners van de serviceflats aan Einde Were. “Hoe vaak het brandalarm al afging? Ik ben de tel kwijt”, zegt Lydie Vernaeve (71).