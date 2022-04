Amper half jaar na Gentse ‘donuthype’ al twee zaken op de fles: “Sinds de komst van Dunkin’ Donuts is het snel gegaan”

Gent Meest excentrie­ke brillenwin­kel van Gent sluit de deuren: “Ik wilde mensen een reden geven om naar Gent te komen”

Gentenaar Tom Danneels (63) sluit eind juni de deuren van Villa Bellevue, een bijzondere brillenwinkel in de Bennesteeg in het centrum van Gent. Danneels was slechts acht dagen per maand open en verkocht enkel excentrieke monturen. “Als ik sluit, zal het aanbod in Gent enkel maar verschralen”, treurt hij.

21 april