Amper 21-jarige vader van twee dringt school binnen om laptops te stelen: “Had geld nodig om crystal meth te kopen”

GentBasisschool Victor Carpentier kreeg op 11 mei van vorig jaar ongewenst bezoek van een 21-jarige man. Via een openstaand raam drong hij de gebouwen binnen en ging hij aan de haal met enkele laptops. Die wilde hij verkopen om zijn verslaving aan crystal meth te kunnen betalen. In de rechtbank werd vrijdag het schrijnende verhaal uit de doeken gedaan.

Vanuit het Verenigd Koninkrijk kwam de man zo’n twee jaar geleden naar België, waar hij kon verblijven bij een familielid. Al snel kwam hij in contact met enkele foute vrienden, waarna het pijlsnel bergaf ging. “Dat stond in de sterren geschreven”, vertelt zijn advocaat Laura Otte. “De man is van Slowaakse origine, maar in België gaat het er vaak schrijnend aan toe binnen die gemeenschap. Drugsgebruik is daar schering en inslag, met pijnlijke situaties tot gevolg.”

Crystal meth

Dat was ook het geval voor de beklaagde, die kort na zijn aankomst in België verslaafd raakte aan crystal meth. “Voor de meesten is dat het eindstation, en jij begint ermee”, sprak de rechter hem streng toe. Om zijn drugs te kunnen blijven betalen, ging de man op dievenpad. In mei 2022 drong hij basisschool Victor Carpentier langs de Meulesteedsesteenweg binnen, langs een openstaand raam, waarna hij aan de haal ging met enkele laptops. Het bleek slechts één van enkele feiten. Zo probeerde hij ook in te breken in wagens, trachtte hij in te breken in Charme hotel Hancelot aan het Zuid en stal hij enkele fietsen.

De amper 21-jarige man stond vrijdag nederig en beschaamd in de rechtbank. Zijn vriendin, 19 jaar oud, keek vanop de gang toe met hun twee jonge kinderen. “Ik ben geen voorbeeld geweest voor mijn gezin. Maar ik heb hen beloofd dat ik me ga herpakken. Ik ben ook clean sinds ik in de cel zit.” De procureur vroeg voor de man een celstraf van 18 maanden. In 2021 werd hij nog maar veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel na een diefstal met braak.

