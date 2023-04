Amper 14 dagen geleden verplicht vertrokken in Nieuw Gent, nu al gesignaleerd in ander sociaal blok: krakende Roma bezorgt Thuispunt Gent kopzorgen

Geen ‘spookfiet­sen’ meer voor dodelijke verkeers­slacht­of­fers in Gent: “Iemand bellen die net zijn kind of partner verloren is, dat doet iets met een mens”

De laatste ‘spookfiets’ op Gents grondgebied is een feit. Jarenlang werden de witte ghostbikes door vrijwilligers van de lokale fietsersbond op plaatsen gezet waar een fietser het leven had gelaten. Een traditie die nu uitdooft door de zware tol die het van de vrijwilligers eist. “Jammer, voor mij — en vele andere nabestaanden — hebben die fietsen veel betekenis. We gaan niet naar een kerkhof, we gaan naar haar fiets. Het is daar gebeurd”, reageert de moeder van de 16-jarige Nikita die in 2018 het leven liet in Oostakker. Het verhaal van de gezichten achter de eeuwig geparkeerde tweewielers.