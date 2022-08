Amélie verkoopt twee dagen lang veganistisch gebak aan sterk verlaagde prijzen: “Overschot van Gentse Feesten”

GentAmélie Badie (28) had dit jaar voor het eerste een stand op de Gentse Feesten voor haar veganistisch gebak, en dat was een succes. Alleen had ze de hoeveelheden wat verkeerd ingeschat waardoor ze met overschotten zit. Daarom organiseert ze vrijdag en zaterdag een grote stockverkoop.

Amélie is zes jaar geleden vegan geworden, maar een zoetebek is ze steeds gebleven. Het enige probleem: ze kon bijna nergens meer taartjes of gebak eten, dus is ze zelf beginnen bakken. Dat werd zodanig goed onthaald, dat ze haar eigen atelier is gestart op de Ottergemsesteenweg. Doorheen de week werkt ze op bestelling, op zaterdag kan je zomaar langskomen.

Tijdens de Gentse Feesten baatte ze ook een stand uit aan Sint-Jacobs. “Omdat het de eerste keer was, was het moeilijk om de hoeveelheden in te schatten”, zegt ze. “Ik heb nog wat over in mijn diepvriezer en wil daar graag vanaf. Daarom organiseer ik een stockverkoop op vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus.” Langskomen kan tussen 9 en 17 uur.

Wat is er allemaal in de aanbieding? Brownies, citroen-maanzaad en vanille chai cakes, allemaal aan zachte prijzen. Wie zeker wil zijn van het een of het ander, kan op voorhand een bestelling doorgeven en de dag zelf erom komen, maar gewoon langskomen kan evengoed. Opgelet: de stockverkoop gaat niet door in het atelier op de Ottergemsesteenweg, maar in het pand waar Amélie binnenkort nog een vestiging opent: Lange Violettenstraat 11.

