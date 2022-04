Amelie (29) vindt grafzerk van naamgenote Amelie bij werken in haar tuin: “De dame is in 1883 overleden”

Gent Gentse havenarbei­der veroor­deeld tot twee jaar cel en boete van 12.000 euro: “In plaats van cocaïne op te zoeken op je gsm, zou je beter Kabouter Plop opzoeken voor je zoontje”

Een Gentse havenarbeider is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 16.000 euro. Hij liep tegen de lamp nadat hij aan het bumperkleven was bij een anonieme wagen van de politie. Toen ze hem vervolgens controleerden, bleek er één kilogram cocaïne in de koffer van zijn wagen te liggen. In de rechtbank hield de man, die vader is van een jong zoontje, de lippen stijf op elkaar uit schrik voor represailles vanuit het drugsmilieu.

22 april