Amelie (29) schenkt in tuin gevonden grafzerk van naamgenote aan stadsarchief, omdat Stad nakomelingen niet mag contacteren

GENT Juf Trui uit Gent is de beste boekenjuf van 2022

Trui De Waele, die leesjuf is in de vrije basisschool Crombeen in Gent, is de Beste Boekenjuf van 2022. De Boekenjuf kreeg donderdag een pakket met 100 boeken. De prijs wordt uitgereikt door CANON Cultuurcel en Iedereen Leest.

13 mei