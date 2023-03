Ambulancecentrum Antwerpen behaalt als eerste ziekenwagendienst ISO-certificaat

Het Ambulancecentrum Antwerpen vervoert dagelijks een 300-tal patiënten en verzorgt onder meer de EHBO tijdens optredens en events in het Sportpaleis en de Lotto Arena in Antwerpen. Maar de regels in het ziekenvervoer en de evenementenhulpverlening worden steeds strenger en de eigen van organisatoren liggen steeds hoger. Op dat vlak is het behalen van het ISO9001-certificaat een flinke opsteker. ISO9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.