Altro Vastgoedgroep wint award ‘Vastgoedonderneming van het Jaar’

De vastgoedgroep mag zich twee jaar lang ‘Vastgoedonderneming van het Jaar’ noemen. Een opsteker toegekend door de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen. “Een mooie eer en een beloning voor het harde werk van alle collega’s,” zegt Giel Depuydt, verantwoordelijke voor het vastgoedkantoor van Altro in Aalter. “De award is een extra stimulans voor nieuwe makelaars om zich bij onze groep aan te sluiten. Bij Altro Vastgoedgroep bieden we een totale ontzorging voor elke partij waarmee we in contact komen: van particuliere opdrachtgevers over professionelen tot kandidaat-kopers. Die uitgebreide dienstverlening, de ‘one-stop-shop’ service voor residentieel vastgoed zoals we die zelf noemen, was voor het CIB Vlaanderen een van de doorslaggevende factoren om Altro tot winnaar uit te roepen. De award toont voor ons aan dat de weg die we ingeslagen hebben, ook de juiste is.”