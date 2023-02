“Als kleuter ontdekte ik al het wonder van eten op sterrenniveau”: sterrenchef Timon wil jongeren culinair verwennen voor slechts 59 euro

KoksijdeAmper 25 jaar is Timon Michiels uit Koksijde, maar hij is wel al chef-kok in restaurant Carcasse in Sint-Idesbald, goed voor een Michelinster én een plek in de top tien van beste steakrestaurants ter wereld. Voor het eerst neemt hij deel aan Jong Keukengeweld, en presenteert hij in maart en oktober jongeren een sterrenmenu voor slechts 59 euro. Maar wie is de jonge kerel met Gentse tongval die zijn klanten rundstong leerde eten? “Een tweede ster is niet meteen mijn grootste ambitie.”