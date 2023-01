“Als het drinkwater op is, drink wijn”: Steven Vromman schrijft hilarische survivalgids voor de toekomst

Amor Mundi heette Vrommans romandebuut, ook al een boek over de toekomst. In dat epos zou Elke Decuynaere van Groen burgemeester van Gent worden. Die voorspelling zal alvast niet kloppen, Decruynaere stapte intussen uit de politiek. Al is het nooit uitgesloten dat ze nog terugkeert. Maar in ‘Hoop, een kompas voor turbulente tijden’, gaat het over een andere toekomst. Een reële toekomst, met een veranderend klimaat, een stevige economische crisis, een pandemie en een oorlog niet zo heel ver van hier.

“Het is géén boek voor preppers”, verzekert Vromman. “Geen boek dus voor wie het einde van de wereld vreest en zich uit de maatschappij wil terugtrekken om los van alles en iedereen te overleven. Het is ook geen boek voor doemdenkers. De wereld is niét om zeep, zo ver zijn we gelukkig nog niet. Het is een boek voor wie wil leren omgaan met de hedendaagse realiteit en de nabije toekomst, en het is dus ook alleen bruikbaar in het hier en nu, in onze nabije wereld. In pakweg Afrika ben je, wegens totaal andere omstandigheden, niks met deze handleiding.”

Voetnoot

Vromman, die zichzelf omschrijft als levensstijlactivist, toekomstverbeelder en rebel, maakte alvast geen gortdroge kost van zijn boek. Het zit vol humor en grappige woordspelingen. Zo steekt hij bijvoorbeeld al op pagina 15 de draak met zijn voorliefde voor voetnoten. “Wie zich stoort aan een overdaad van voetnoten: je hoeft ze niet te lezen om te kunnen volgen, ze dienen vooral om mijn onbeheersbare drang naar flauwe opmerkingen op te vangen.” Gevolgd door voetnoot 18: “In de lagere school kreeg ik steevast te horen: ‘met een gematigd zeeklimaat’. Dit kunnen we ondertussen ook op onze buik schrijven.”

Volledig scherm Steven Vromman. © Wannes Nimmegeers

Maar dat de klimaatverandering een realiteit is, valt niet meer te ontkennen. Hete zomers, overstromingen, periodes van droogte. Vromman bekijkt het wel positief. “Gelukkig hebben we hier geen last van vulkaanuitbarstingen.” Wel stelt hij dat het lang niet meer zeker is dat er altijd en overal stroom zal zijn, of drinkwater, en gaat hij in zijn boek op zoek naar manieren om die problemen op te vangen. Want als de stroom wegvalt, en eventueel ook het internet, hoe geraken we dan nog aan geld, als niemand nog cash in huis heeft? “In het boek gaat het ook over wat te doen bij stroompannes en hackers, toevallig net zaken die allemaal in Antwerpen aan het gebeuren zijn”, knipoogt het oud-gemeenteraadslid in Gent.

Oplossingen

“In het boek zit ook een uitneembare vragenlijst waarmee je kan testen hoe toekomstbestendig jij bent", zegt Vromman. “Dat gaat dan zowel over heel concrete vragen over handige spullen, als over vragen rond mentale weerbaarheid of je netwerk.” Hij reikt in het boek ook praktische oplossingen aan. “Investeer met een aantal buren in een waterfilter, zodat je ten alle tijde zuiver drinkwater kan maken uit regenwater. Zorg voor een voorraad drinkwater, en mocht die op zijn, spreek dan je voorraad bier en wijn aan, dat deden ze in de middeleeuwen ook.” Het boek is overigens ook voorzien van tal van grafieken en leuke cartoons. Zo blijft het 144 bladzijden lang leuk lezen, ook al is het thema eigenlijk totaal niet om mee te lachen.

Hoop is verkrijgbaar bij alles boekhandels, bij Skribis of via lowimpactman.be. Op lowimpactman.be kost het boek 15 euro, in de winkel 20 euro. Steven stelt zijn boek voor op 17 januari bij Limerick (gratis, inschrijven verplicht) en op 21 januari bij Rosa in Sint-Amandsberg (niet gratis, inclusief boek en eten, hier inschrijven)

Volledig scherm Het boek Hoop van Steven Vromman © RV

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.