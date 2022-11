Als de Stadslijst er komt, zal het zonder CD&V zijn. Strategisch achterhoedegevecht in stadhuis gaat verder

GentTerwijl de vier meerderheidspartijen samen de stad doorheen de financiële crisis moeten slepen, wordt achter de schermen ook nog stevig gebakkeleid over de vorming van de veelbesproken Stadslijst. Die zou oorspronkelijk gevormd worden met 3 partijen, Open Vld, Vooruit en CD&V. Maar die laatste partij is nu definitief uit de plannen geschrapt. Nog twee jaar tot de verkiezingen.

Dat ‘Mathias I’ - met Open Vld, Groen, Vooruit en CD&V samen aan de macht - een verloren legislatuur is, staat al langer vast. Corona blokkeerde alle plannen, daarna was het geld op, en de huidige crisis maakt het allemaal nog erger dan het al was. Daarenboven komen de meerderheidspartijen die deze stad besturen al jaren niet meer overeen. Waar de spanning eerst tussen rood en groen zat, is het nu vooral tussen groen en blauw dat het spant. CD&V hangt erbij als het kneusje van de hoop, en ziet het geruzie machteloos aan. De verschillende partijen, die aan één zeel zouden moeten trekken, gunnen elkaar het licht in de ogen niet, en schrikken er niet voor terug om elkaar stokken in de wielen te steken.

Beter werd het er niet op, toen dik een jaar geleden uitlekte dat er plannen gesmeed werden om een ‘Stadslijst’ op te richten, met Open Vld, Vooruit en CD&V, met als doel Groen na de volgende verkiezingen uit het bestuur te wippen. De deelname van CD&V aan die stadslijst was van bij het begin een twistpunt. Mathias De Clercq van Open Vld wilde hen er absoluut bij, Conner Rousseau en zijn Vooruit-kameraden wilden dat niet. CD&V was niet betrokken bij de basisplannen voor de Stadslijst, en zat ook niet mee aan de onderhandelingstafel. Dat zal dus in de toekomst ook niet meer gebeuren.

Volledig scherm Stadhuis Gent © Stad Gent

Lijststemmen

Daar zijn meerdere redenen voor. De christendemocraten zijn in Gent geen stemmentrekkers, en vreesden te ‘verdrinken’ op een lijst vol blauwe en rode namen, zeker gezien de nieuwe spelregels. Vroeger was wie bovenaan op de lijst stond zo goed als zeker verkozen, met dank aan de ‘lijststemmen’ die volgens een wiskundige formule verdeeld werden onder pakweg de top 7 van de lijst. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn er geen lijststemmen meer, en moeten alle kandidaten dus op eigen kracht verkozen worden. Iemand die op pakweg plaats 11 staat kan zo relatief makkelijk over zijn voorgangers springen, qua stemmenaantal. Daarom eiste CD&V zekerheid voor één, en liefst zelfs twee verkozenen, respectievelijk Isabelle Heyndrickx en Stijn De Roo. Dat zagen Vooruit en Open Vld uiteraard niet zitten, op een gezamenlijke lijst zijn de plaatsen immers gegeerd, en het nieuwe kiessysteem zorgt ook daar voor ongerustheid en onzekerheid.

Aan de andere kant hopen Vooruit en Open Vld samen - het roemrijke ‘paars’ van weleer in Gent - een meerderheid te behalen, zonder CD&V. Staat CD&V toch mee op de lijst, dan zou dat overbodige ballast zijn. Halen ze die meerderheid niet, dan kunnen ze met verschillende partijen, waaronder ook CD&V, onderhandelen om tot een meerderheid te komen.

N-VA

Al is het natuurlijk niet zeker of CD&V alleen naar de verkiezingen trekt. Bij Groen zijn ze er uiteraard ook niet gerust op. Ook zij willen uiteraard graag ‘de grootste’ worden na de verkiezingen. Het is niet ondenkbaar dat Groen en CD&V een kartel gaan vormen. Gebeurt dat niet, dan kan CD&V wel eens een heel belangrijke rol gaan spelen, als gegeerde partner van de grote spelers die net een aantal stemmen tekort komen om een meerderheid te vormen. Al zit uiteraard ook N-VA niet stil. Niemand sluit een coalitie met hen per definitie uit.

Het worden alvast de spannendste gemeenteraadsverkiezingen sinds lange tijd, in oktober 2024. Want niet enkel in het Stadhuis staan de partijen vaak lijnrecht tegenover elkaar, dat is ook op straat zo. De meningen over de aanpak van de mobiliteit en de stadsfinanciën zijn opvallend verdeeld, en ook kwesties zoals de problemen met Brusselse jongeren op de Blaarmeersen liggen de Gentenaars zwaar op de maag. Het valt niet te voorspellen hoe zich dat zal vertalen in stemgedrag, vooral omdat er in oktober 2024 geen ‘opkomstplicht’ meer is. Niemand ‘moet’ dus gaan stemmen.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.