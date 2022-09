Als crossen niet meer gaat: Gentse senioren doen elke week aan wandelvoetbal: “Ons oudste lid is 87 jaar oud”

GentAl wandelend voetballen, het klinkt wat saai voor een kwieke twintiger, maar voor senioren is het een uitstekende manier om in beweging te blijven. En om eenzaamheid tegen te gaan. In Gent zijn er al drie wandelvoetbalploegen en er komen er nog bij. Wij gingen eens kijken bij de ploeg rond de Watersportbaan.

Het is een warme vrijdagmiddag. Op een grasveld, ingesloten door woonblokken, zijn acht senioren een balletje aan het trappen. Lopen achter de bal, dat doen ze niet, het blijft bij wandelen. Vandaag is dat nog in hun eigen sportkledij. Binnenkort kunnen ze hun eigen (zelfontworpen) truitjes aantrekken tijdens de training. “We gaan opwarmen”, zegt coach Mathilde. “123-buffalo, zoals 123-piano. Zowel de speler als de bal mogen niet bewegen als de teller zich omdraait.”

De ene senior is duidelijk wat behendiger met de bal dan de andere, maar het is duidelijk dat ze zich allemaal amuseren. Is de ploeg volledig, dan staat er achttien spelers op het veld aan de Watersportbaan. Twaalf mannen en zes vrouwen. De jongste van de ploeg is de 56-jarige Murielle, Paula en Nicole zijn de oudste met hun 79 jaren. “Ik ben erbij gekomen omdat ik yoga te saai vond”, aldus Paula. “Ik beweeg liever.” Net zoals Nicole. “Paula heeft me erbij gehaald. Ze wist dat ik tenniste en achter elke bal loop. Van voetbal kende ik niets, maar ik heb wel balgevoel, en ik doe het vooral voor het plezier.”

Samenzijn

Tijdens het jaar komen ‘de Voskens’ – zo heet de ploeg rond de Watersportbaan – elke week samen, in de zomer om de twee weken. De senioren leren hoe ze een bal aannemen en passen. Tijdens de training warmen ze op, doen ze pasoefeningen en spelen ze een wedstrijd. “Ze zijn een uur in beweging, maar het sociale is even belangrijk”, zegt coach Mathilde Dispersyn overtuigd. “Het moet fun zijn. Daarom starten we elke training met een kringgesprek en gaat de ploeg achteraf nog wat drinken samen.”

Ook bij de andere wandelvoetbalploegen in Gent is samenzijn het allerbelangrijkste. De eerste kern werd zes jaar geleden opgericht door de KAA Ghent Foundation in Zwijnaarde: de HT Gantoise Legends. “In Nederland en Engeland was dat al lang ingeburgerd”, vertelt Wim Beelaert van de stichting. “In Engeland heb je meer dan 400 wandelvoetbalploegen. In elk dorp één bij wijze van spreken. Het is een interessant middel om ouderen te doen bewegen, maar ook om ze bij elkaar te brengen, om vereenzaming tegengaan. Senioren hebben niet zoveel ploegsporten.”

Oma’s aan de top

De HT Gantoise Legends groeiden als snel uit tot een volwaardige ploeg waardoor het op de radar van Stad Gent kwam. In 2019 gaven zij de KAA Ghent Foundation de opdracht om rond het Zuidpark een tweede wandelvoetbalkern op te starten. “Dat zijn de Southpark Tucans geworden, vernoemd naar de dierentuin in het park vroeger. Zij zijn een volledig zelfstandige ploeg nu. Elke ploeg krijg een coach toegewezen in het begin, maar op termijn kunnen ze op zichzelf verder. KAA Ghent Foundation blijft wel voor begeleiding zorgen.”

In 2021 zagen ‘de Voskens’ het licht, als derde wandelvoetbalkern in Gent. Zij voetballen elke vrijdag in de buurt van de Watersportbaan. “Tegen 2025 willen we zes wandelvoetbalploegen hebben in Gent”, zegt Beelaert. “Dat moet niet allemaal van ons uit zijn. Zo is er ook een kern ontstaan vanuit Okra: de bareelshotters in Oostakker. De ploegen bestaan altijd uit een mengeling van mannen en vrouwen die minstens 55 jaar oud zijn. De oudste van alle ploegen is 87 jaar oud, ons Diane. Zij voetbalt in het Zuidpark.”

Voor ervaren en minder ervaren shotters

Of dat niet gevaarlijk is? Op zo hoge leeftijd een uur lang trainen, al is het al wandelend? “Helemaal niet”, volgens Paula en Nicole van de Voskens. “We mogen non-stop wisselen tijdens een toernooi. En de coaches zorgen er altijd voor dat ze met twee zijn, voor moest er toch wat gebeuren.”

Toch zijn de coaches niet té voorzichtig met de oudjes. Het spel moet ook uitdagend genoeg voor senioren met ervaring en hopen energie. Zoals de 72-jarige Norbert die vroeger veel gevoetbald heeft en nog altijd scheidsrechter is. “Ik loop en fiets elke dag”, zegt hij trots. “Of het wandelvoetbal uitdagend genoeg is voor mij? Zeker, maar ik amuseer me vooral. Zo zijn we vorige week, toen er geen training was, een potje gaan petanquen. We zijn meer dan een ploeg geworden.”

